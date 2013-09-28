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اللجنة الدائمة للشؤون الأمنية تناقش آلية التعميم على المطلوبين

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اللجنة الدائمة للشؤون الأمنية تناقش آلية التعميم على المطلوبين اللجنة الدائمة للشؤون الأمنية تناقش آلية التعميم على المطلوبين

ترأس اللواء خبير خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة العليا الدائمة للشؤون الأمنية والعمليات الشرطية، بحضور اللواء خبير عبدالجليل مهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأعضاء اللجنة من مختلف إدارات الشرطة على مستوى الدولة.

واستعرض المزينة والحضور الموضوعات المقدمة من قيادات الشرطة، وخاصة الشركات الوهمية العاملة في مجال المبيدات الحشرية وآلية التعميم على المطلوبين، كما ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية التي تستدعي العمل المشترك بين قيادات ومديريات الشرطة بمختلف إمارات الدولة، ومهام فرق العمل الأمنية، وآليات التنسيق ومناقشة آخر المستجدات الأمنية.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا الدائمة للشؤون الأمنية والعمليات الشرطية قد تم تشكليها من ضباط من مختلف الوحدات الإدارية في وزارة الداخلية، وذلك حتى يتم تحقيق وإنجاز مهامها المتمثلة في تقديم الاستشارات الأمنية، وتنسيق جهود التحقيقات الاتحادية..

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