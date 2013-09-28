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تطوير الخطة الاستراتيجية الاتحادية لمكافحة المخدرات

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تطوير الخطة الاستراتيجية الاتحادية لمكافحة المخدرات تطوير الخطة الاستراتيجية الاتحادية لمكافحة المخدرات

ناقشت وزارة الداخلية خطة تطوير الاستراتيجية الاتحادية لمكافحة المخدرات" 2014 -2016"، ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي الشامل لوزارة الداخلية، وذلك في ورشة عمل متخصصة نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية بفندق هيلتون بأبوظبي.

وشهد الورشة التدريبية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موضحاً أنها تأتي استكمالاً للمناقشات، وفقاً لمتطلبات الاتحادية وتوجهاتها الاستراتيجية الخاصة بتحديث الخطط الاستراتيجية على مستوى الوزارات الاتحادية في دورتها الثالثة.

قيادات شرطية

حضر الورشة اللواء عبدالجليل مهدي محمد، مدير عام مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد حمد عديل الشامسي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة، والمديرون العامون للعمليات الشرطية بالدولة، ومديرو إدارات الشرطة المجتمعية، ومديرو إدارات ورؤساء أقسام الاستراتيجية في القيادات العامة للشرطة بالدولة، والعقيد سعيد عبدالله السويدي؛ مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعقيد عزيز حمود العامري، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء للوزارة، ومديرو إدارات مكافحة المخدرات بقيادات الشرطة، وضباط الاستراتيجية وفرق العمل.

وأكد العقيد عزيز العامري أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث استراتيجيتها 2014 /2016 بما يتماشى مع مكانة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة. مخاطر الشبكة الإلكترونية

 

ناقشت اللجنة التنسيقية للإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تستهدفها في المرحلة المقبلة، والمتعلقة بالتوعية الأمنية ومخاطر الشبكة الإلكترونية، واستخدام التقنيات الحديثة من قبل الشباب ودور اللجنة في إنتاج المواد التوعوية لبثها من خلال كافة أشكال وأدوات الإعلام بشكله التقليدي والحديث، ومناقشة الأفكار والمقترحات المتعلقة ببرامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية للإعلام والعلاقات العامة، برئاسة العقيد حسين محمود العوضي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالإنابة؛ رئيس اللجنة، وذلك في مقر عالم فراري بجزيرة ياس بأبوظبي، بحضور العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، وجميع الأعضاء من القيادات العامة للشرطة بالدولة.

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