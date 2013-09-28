تطوير برنامج الحاسب لمطوفي حجاج الدول الأفريقية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

طورت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، برنامج الحاسب لقراءة البيانات (الباركود) الخاص بالمعلومات المتعلقة بحجاج المؤسسة هذا العام.وأوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المشرف على لجنة استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز المطوف مختار عبدالرشيد ثاني، أن عملية التطوير ساهمت في سهولة وسرعة نقل البيانات والتعامل معها من قبل الجهات المعنية بالمؤسسة.وقال عبدالرشيد إن هذا التطوير يأتي ضمن الجهود التي تحرص المؤسسة على تسخيرها في كل عام بهدف تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لضيوف بيت الله الحرام، والانتقال من العمل اليدوي إلى النظام الإلكتروني، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على مدار الـ24 ساعة من خلال 45 عنصرا تم توزيعهم على ثلاث فترات بواقع 15 كادرا يتألفون من المشرف الرئيسي للفترة، ومشرفا للمخيمات إلى جانب 13 عنصرا تم توزيعهم على الاستقبال والترحيل وكافة المهام المناطة باللجنة. وتطرق عبد الرشيد إلى مهام اللجنة وتوليها التنسيق مع وزارة الحج ومكاتب شؤون الحجاج المتواجدين في مطار الملك عبدالعزيز وتقديم المساعدة وتسهيل إجراءات الاستقبال وتنظيم الحجاج ومراعاة عملية التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في حال تغيير مواعيد وصول رحلاتهم، إضافة إلى التنسيق مع مكتب الوكلاء الموحد في المطار ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة وذلك عبر عملية تنظيم الحجاج وفرزهم وفق جنسياتهم ونقلهم بالحافلات إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إلى جانب تدقيق وتصحيح كافة المعلومات مع مكتب الوكلاء الموحد أو مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة في هذا الشأن والإشراف والمتابعة المسبقة لوصول الرحلات القادمة وجمع المعلومات المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بوضع ملصق على جواز سفر الحاج يتضمن معلومات عن مجموعة الخدمة الميدانية التي ستتولى خدمته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وموافاة المؤسسة وفرع وزارة الحج بمكة المكرمة بتقرير إحصائي محدث على مدار الساعة عن حالة قدوم الحجاج.