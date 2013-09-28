سنوزع 120 ألف عبوة بسعة 1.5 لتر للحجاج هذا العام

3 مراحل لخطة الزمازمة التشغيلية .. أبو غلية لـ «عكاظ»:

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعلن مكتب الزمازمة الموحد، عن استعدادهم لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الموسم بـ5 آلاف مسكن إلى جانب توصيل ماء زمزم الى مساكن الحجاج عبر جوالين بسعة 20 لترا.واوضح رئيس مجلس ا?دارة بمكتب الزمازمة الموحد الزمزمي سليمان بن صالح أبو غلية، ان عدد اللترات من مياه زمزم المقدر توزيعها لهذا الموسم تصل قرابة 20768805 وكذلك عدد العبوات التي بسعة «1.5» لتر المقدر توزيعها هذا الموسم على بعثات الحج والمستشفيات وحفل وزارة الحج ومشاركات المكتب في المناسبات الوطنية والرسمية والجهات الحكومية المختلفة تصل قرابة «120» ألف عبوة.وقال ابو غلية: «اننا لا نواجه أي مشكلات مع رجال المرور وذلك بسبب الاتفاقية التي عملنا بها مع خطة المرور لاسيما اننا طبقنا جميع الضوابط التي اشارت اليها ادارة المرور بالعاصمة المقدسة كوضع التصاريح على سيارات التوزيع ، وكذلك وضعنا سديريات خاصة ترمز للقوى العاملة بمكتب الزمازمة الموحد»، مبينا في الوقت نفسه انهم يعملون جاهدين على توصيل عبواتهم الى مساكن الحجاج بدون أي مخالفات .واشار ابو غلية إلى أن الخطة التشغيلية التي يقومون عليها في هذا الموسم ، تتمثل في تخصيص ثلاثة برامج للعمل، حيث بدأ البرنامج الاول في بداية شهر ذي القعدة وينتهي في يوم عرفة، لاسيما ان هذا البرنامج يعمل على مدار الساعة وهو عبارة عن سقيا الحجاج بمراكز التوجيه التابعة لوزارة الحج، خاصة وان هذا البرنامج هدفه استقبال الحجاج القادمين للمركز والقيام بتوزيع عبوات ماء زمزم المبردة بسعة 330 ملل عند وقوفهم بمراكز التوجيه، ترحيباً بمقدمهم إلى الأراضي المقدسة.وأوضح ان عدد اللترات المتوقع توزيعها في هذا البرنامج تصل الى قرابة 538917 لترا، وكذلك عدد العبوات المتوقع توزيعها في هذا البرنامج تصل الى 1633064 عبوة بسعة 330 ملل ولاسيما ان عدد القوى العاملة في هذا البرنامج يبلغ عددهم 130 عاملا بأعمال ميدانية وادارية.وبين ابو غليه، ان البرنامج الثاني هو سقيا الحجاج في مساكنهم والذي يهدف الى توزيع مياه زمزم عبر عبوات تصل سعتها إلى 20 لترا الى مساكن الحجيج، حيث اننا خصصنا ما يقارب 122 سيارة تستخدم في نقل هذه العبوات الى مساكن الحجاج، وكذلك خصصنا 863 من القوى العاملة من فئات مختلفة . لاسيما ان عدد اللترات المتوقع توزيعها في هذا البرنامج 19714599 لترا وكذلك عدد العبوات التي يتم تداولها بين المجموعات ومحطة التعبئة الآلية في هذا البرنامج تصل الى 192673 عبوة، مشيرا إلى ان عدد العبوات التي يتم تعبئتها داخل مكة المكرمة تصل 985730 عبوة.وبين ابو غلية، ان البرنامج الثالث عبارة عن سقيا الحجاج بمراكز التفويج وهو يهدف الى توديع حجاج بيت الله الحرام بعد الانتهاء من مناسكهم وذلك بماء زمزم عبر المراكز التابعة لوزارة الحج، مشيرا إلى ان هذا البرنامج يبدأ في ثاني عشر من ذي الحجة وينتهي بانتهاء الموسم، لاسيما اننا خصصنا لهذا البرنامج 130 عاملا من القوى العاملة تقوم بأعمال ميدانية وكذلك ادارية. مشيرا إلى ان عدد العبوات المتوقع توزيعها لهذا البرنامج 1561474 عبوة بسعة 330 ملل، وكذلك عدد اللترات المتوقع توزيعها لهذا البرنامج 515289 لترا .وذكر ابو غليه ان جديد مكتب الزمازمة لهذا العام هو توقيع مذكرة تعاون بين المكتب والبريد السعودي لتمكين المكتب من استخدام عنوان واصل للاستدلال على مساكن الحجاج والوصول لها بيسر وسهولة وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المسؤولين بالمكتب على تأدية الخدمات المنوطة بهم واستخدام التقنيات الحديثة فيما يقومون به من أعمال وقد قابل ذلك حرص رئيس البريد السعودي وجميع العاملين في بريد مكة والمسؤولين عن مشروع واصل على تسخير كافة الإمكانات المتوفرة لدى البريد السعودي والتي تعين المكتب على أداء المهمة المنوطة به وهي سقيا ماء زمزم لحجاج بيت الله الحرام طيلة فترة تواجدهم بمكة المكرمة وكذلك خصصنا سيارتين عليها شعار سلسبيل تقوم بتوزيع عبوات زمزم على انحاء مساكن الحجاج.وقال ابو غلية إلى ان هناك جهودا سوف تبدأ في الثالث والعشرين من ذي القعدة وهي بقيام زيارات إلى ثلاثة مستشفيات وهي مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز وذلك لزيارة حجاج بيت الله الحرام الذين يرقدون على الأسرة البيضاء وتقديم العديد من عبوات ماء زمزم لهم وكذلك الهدايا المتنوعة التي خصصها مكتب الزمازمة لهم.