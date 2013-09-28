نقل 8300 سجادة لنظافتها وتعقيمها وتعديل مواقع المصاحف

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8300 سجادة لنقلها الى مغسلة السجاد للبدء في نظافة وغسل السجاد وتعقيمه لإعادة فرشه بعد انتهاء موسم الحج مباشرة. وقال مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس سلطان القرشي، إنه في إطار خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يتم تنفيذها خلال موسم الحج وانطلاقا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس فقد قامت الجهة المختصة بإدارته وبمتابعة وكيل ادارة النظافة والفرش لشؤون الفرش بالمسجد الحرام خالد اللحياني برفع سجاد المسجد الحرام تدريجيا بعدد اجمالي 8300 سجادة لغسلها وتعقيمها. من جهة أخرى تم تعديل مواقع خزانات المصاحف النحاسية الموجودة بين اعمدة الاروقة واسنادها على حوائط واعمدة المسجد الحرام .