أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نقل 8300 سجادة لنظافتها وتعقيمها وتعديل مواقع المصاحف

Google+ Print
نقل 8300 سجادة لنظافتها وتعقيمها وتعديل مواقع المصاحف نقل 8300 سجادة لنظافتها وتعقيمها وتعديل مواقع المصاحف

 خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8300 سجادة لنقلها الى مغسلة السجاد للبدء في نظافة وغسل السجاد وتعقيمه لإعادة فرشه بعد انتهاء موسم الحج مباشرة. وقال مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس سلطان القرشي، إنه في إطار خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يتم تنفيذها خلال موسم الحج وانطلاقا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس فقد قامت الجهة المختصة بإدارته وبمتابعة وكيل ادارة النظافة والفرش لشؤون الفرش بالمسجد الحرام خالد اللحياني برفع سجاد المسجد الحرام تدريجيا بعدد اجمالي 8300 سجادة لغسلها وتعقيمها. من جهة أخرى تم تعديل مواقع خزانات المصاحف النحاسية الموجودة بين اعمدة الاروقة واسنادها على حوائط واعمدة المسجد الحرام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية