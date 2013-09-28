مفتاح باب الكعبة باقٍ مع آل شيبة والرئاسة تسعى للتطوير والتحديث

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف حدا للشائعات التي انتشرت في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناولت جدلا طويلا حول مفتاح وقفل باب الكعبة المشرفة.

> وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للخدمات الشيخ يوسف الوابل لـ«عكـاظ»، إن مفتاح الكعبة المشرفة مستمر وباق مع آل شيبة، مبينا «هذا أمر شرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة»، ونفى الوابل كل ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.

> وأوضح الوابل أن هناك مشروعا قائما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير كل ما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة لضيوف الرحمن، حيث يسعى الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس دائما إلى تطوير أنظمة الصوت والخدمات والتكييف وإدخال التقنية الحديثة في خدمات الحرمين الشريفين ومن بينها تطوير مفتاح وقفل الكعبة المشرفة، واستطرد «هذا المشروع قائم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وسبق الإعلان عنه وحضر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتقى بالرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووقفا سويا على عدد من المواقع ومنها باب الكعبة المشرفة، وحضر الفريق العلمي المختص بهذا الشأن ووقف أيضا على الموقع»، مؤكدا «مفتاح باب الكعبة المشرفة مع السدنة وسيظل معهم وسيسلم إليهم فيما لو صنع مفتاح جديد لباب الكعبة المشرفة في موعد تسليم كسوة الكعبة كما جرت العادة».

> ووصف الوابل الحملة الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مفتاح وقفل باب الكعبة بأنها «مغرضة ليست فى مكانها، ويجب التحري وعدم العجلة في مثل هذه المواضيع والمواضيع الأخرى التي تخص الحرمين الشريفين احتراما لقدسيتهما»، مؤكدا أن هذه العائلة تحمل شرفا لا يعلوه شرف، واختصها الله بحمل مفتاح الكعبة المشرفة إلى يوم القيامة، واستمرارية بقاء المفتاح مع بني شيبة أمر شرعي حينما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح لعثمان بن طلحة بن شيبة وقال «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم».

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