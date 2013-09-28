اتحاد طلاب "دمنهور" يدعو لوقفة احتجاجية لرفض الانتقال للمبنى الجديد

دعا اتحاد طلاب جامعة دمنهور إلى وقفة احتجاجية، صباح اليوم السبت، أمام مبنى إدارة جامعة دمنهور، للمطالبة بعدم انتقال الكليات إلى مجمع الكليات الجديد بمنطقة الأبعادية لحين إنشاء كوبرى مشاة على طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعى منعاً للحوادث، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز باقى المبانى الجامعية.

وأكد الاتحاد خلال بيانٍ له "حق الحياة هو أول وأبسط حقوق الإنسان التى يجب حمايتها وتأمينها، فانطلاقًا من هذا المبدأ وحرصًا من اتحاد طلاب جامعة دمنهور على الحفاظ على أرواح الطلاب وبعد إجراء حوار طلابى موسّع ومتابعة للإرادة العامة لطلاب الجامعة، نعلن رفض نقل الكليات المُقَرَّر نقلها إلى مجمع 25 يناير حتى يتم إنشاء كوبرى مشاة أمام المجمع الجديد فلن ننتظر حتى نفقد أحد زملائنا حتى نتحرك فى هذا الأمر كما حدث مع طلاب معهد الخدمة الاجتماعية، وكذلك نرفض النقل حتى يتم الانتهاء من جميع المرافق والتجهيزات فى المبانى الجديدة".

وأنهى البيان بالدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة اليوم السبت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا للمطالبة بالحقوق المشروعة فى تأمين الأرواح.