المصرى لحقوق الإنسان بالإسماعيلية يطالب بالقضاء على "مافيا الإتاوات"

تقدم المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بطلب مقابلة محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص لطرح ملف "اقتصادى– أمنى"، عبارة عن مشروع يوفر المليارات لخزينة الدولة وسيرحم عشرات الآلالف من العمال الكادحين من نفوذ "مافيا الخارجين على القانون"، الذين يحصدون الإتاوات اليومية.

من جانبه قال تامر الجندى المنسق العام للمجلس "طالبنا مقابلة المحافظ لمدة عشر دقائق فقط، لنضع الملف كاملاً أمامه لتصحيح الأوضاع من الإتاوات ومن يعاونهم من المسئولين الذين يتبرأون من البلطجية الذين يحصلون على مئات الآلاف يوميًّا بالقوة والذراع".

وأضاف الجندى "من يمتنع عن دفع "المعلوم" أو الإتاوة يتم تأديبه بطرق أخرى وحشية وغير آدمية ويتم التحرش به ليكون عبرة لمن لا يعتبر، لإرهاب العمال وتوقيع أشد عقاب عليهم بكل وسائل البلطجة لفرض السيطرة دون تدخل من المسئولين الذين يحمونهم ويناصرهم بدلاً من إنقاذ العمال من أنياب الفتوات الذين يجمعون الإتاوات علنًا أمام الجميع تحت تهديد السلاح الأبيض بل ويدعون أنهم "مسنودين" من مسئولين بمواقع عليا.. ويعاونهم المسجلون خطر، فى ظل غياب الرقابة ومن يعترض يقع فى وكر الشغب والمشاجرات والابتزاز، سواء من المتطفلين من الخارجين على القانون أو المتسولين بالقوة والعنف والضرب والشغب لفرض الجباية عنوة وبالقوة الجبرية، ويحملون أسلحة متعددة ومياه نار وزجاجات فارغة".