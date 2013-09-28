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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يكرم قناصل أوروبا باليوم العالمى للسياحة

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يكرم قناصل أوروبا باليوم العالمى للسياحة بالصور.. محافظ البحر الأحمر يكرم قناصل أوروبا باليوم العالمى للسياحة

نظمت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وبالاشتراك مع مجموعة منتجعات وفنادق الباتروس، بمدينة الغردقة حفلاً فنياً من عدة فقرات مختلفة من جنسيات مختلفة قدمها بعض المصريين والأجانب؛ وذلك فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى.

وسبق الفقرات الفنية مؤتمر صحفى حضره اللواء أحمد عبد الله -محافظ البحر الأحمر- واللواء حمدى الجزار -مدير الأمن- وعدد من قناصل الدول الأوربية والأجنبية المختلفة.

وقال اللواء أحمد عبد الله أثناء المؤتمر الصحفى والافتتاحى لفقرات اليوم العالمى للسياحة بقرية ألف ليلة وليلة بالغردقة، أنه سعيد بقرار الدول الغربية والأوروبية برفع قرار حظر السفر عن ، وقام بالترحيب بالحاضرين، وتكريمهم بهدايا رمزية من المحافظة على دورهم فى رفع قرارات حظر السفر إلى مصر وهى دول: ألمانيا، بلجيكا، روسيا، النمسا وغيرهم.

وأضاف عبد الله فى كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم قبل الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، أن مصر ترحب بكل زوارها، والمصريون قادرون على حماية كل من يأتى لزيارتهم، وأنه سوف يعمل بكل جدٍ وثقة لإعادة السياحة إلى البحر الأحمر كما كانت عليه من قبل.

ثم ألقى سفيرا بلجيكا وألمانيا كلمتهما عقب ذلك معبران عن سعادتهما بأن بلادهم قامت برفع قرارات الحظر عن منتجعات البحر الأحمر.

وأحيا الحفل الفنانة نادية مصطفى، وعدد من العروض الروسية والألمانية المختلفة؛ وكذلك بعض العروض المصرية مثل التنورة.

وقالت نادية خلة -مدير إدارة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر- أن الاحتفال هذا العام هو رسالة إلى الدول التى لا تزال تفرض حظراً على رعاياها للسفر إلى البحر الأحمر، وأيضاً رسالة ترحيب بالسائحين من الجنسيات التى رفعت الحظر، ومنها الدول سالفة الذكر.

وأشارت خلة، إلى أن الهيئة ستخصص وسائل نقل مجانية من الغردقة إلى موقع الاحتفال بالمركز السياحى جنوب الغردقة، والذى سيقام بمشاركة عدد من الفنادق والمنتجعات والشركات السياحية وغرفة شركات السياحة، وكانت المدينة ذاتها قد شهدت انفراجة فى حركة الأفواج السياحية هذا الأسبوع باستقبال مئات السائحين يومياً.

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