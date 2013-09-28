419 ألف حاج وحاجة يصلون المدينة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)
أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الأهلية للأدلاء محمد عبدالله بصراوي، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى مساء الأربعاء الماضي بلغ (419673) حاجاً وحاجة غادر منهم الى مكة المكرمة (177246) حاجا والمتبقي في المدينة (242393) حاجا.وتوقع بصرواي أن يبلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة هذا العام (1286547) حاجاً، مشيرا الى أن مؤسسة الأدلاء دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي بأولى رحلات الحج من كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام. ولازالت تواصل برنامجها الاحتفائي لاستقبال أولى رحلات الحج عن كل جنسية، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ باستقبال الحجاج الماليزيين وكانت آخر فعالياته استقبال حجاج ايران وحجاج مصر حيث قدم لهم تمر العجوة وحلويات المدينة المنورة واستقبالهم بالورود المديني وسط بهجة الحجاج وسرورهم بالوصول لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.