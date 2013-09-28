تمديد تكليف العبدالكريم مديرا لتعليم المنطقة

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قراراً بتمديد تكليف ناصر بن عبدالله العبدالكريم مديراً لتعليم منطقة المدينة المنورة لمدة ثلاث سنوات.وعبر العبدالكريم بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم على هذه الثقة الغالية سائلاً المولى جل وعلا أن يكون عند حسن ظن من أولاه هذه الثقة الغالية وأن يعينه على القيام بخدمة أبناء هذه البلدة الطاهرة المباركة من منسوبي التربية والتعليم بوجه خاص وأبناء المدينة المنورة عامة.من جهة أخرى شهد العبدالكريم حفلا نظمه مكتب التربية والتعليم بشرق المدينة بمناسبة اليوم الوطني في مركز الأمير سلطان الاجتماعي. والقى كلمة في الحفل دعا فيها الطلاب الى الالتفات يمينا ويسارا حولنا لنرى كم نحن محسودون على نعمة الأمن والأمان والعطاء منذ أن أسس المملكة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وكرم المشاركين في تنظيم الحفل ودعمه من إدارات أمنية وتربوية.كما القى مكتب التربية والتعليم بشرق المدينة سامي بن عودة كلمة تحدث فيها عن معاني الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية. وحث الطلاب على التمسك بمبادئ الوطن القائمة على العقيدة الصافية والشريعة السمحة. وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة ومشاركات المدارس.