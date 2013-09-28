إمارة المدينة توجّه بإنشاء مركز متخصص لعلاج التوحديين

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

خاطبت إمارة منطقة المدينة المنورة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في إمكانية إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى التوحد في المنطقة، حسب ما أوضحه لـ«عكـاظ» مصدر في الفرع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد أن تلقت الإمارة شكوى من أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد.وأبان المصدر أن أولياء الأمور طالبوا في شكواهم بإنشاء مركز متخصص لعلاج حالات التوحد، لافتين إلى عدم وجود مختصين لتشخيص حالات مصابي التوحد. وشددوا على ضرورة صدور قرار عاجل يحمي الأطفال المصابين بالتوحد من المضاعفات التي قد تنتج بسبب التأخر في تشخيص وعلاج حالاتهم.ووفقا للمصدر، فقد وقفت لجنة مختصة على إمكانية إنشاء مركز متخصص لمتابعة مرضى التوحد تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتجولت اللجنة في عدد من مناطق المملكة لوضع تصور عام لمركز التوحد المقترح انشاؤه في المدينة المنورة. وأنهت دراسة الملف وأعدت تقريرا متكاملا تم تسليمه لإمارة المنطقة للتوجيه بما تراه مناسبا لخدمة مرضى التوحد. ويحدد التقرير الذي تم رفعه للإمارة أرضا فضاء مساحتها نحو عشرة آلاف متر مربع بجوار مركز التأهيل الشامل لإنشاء المركز المتخصص لعلاج مرضى التوحد. ويشير إلى أن منطقة المدينة المنورة تفتقد للكثير من الإمكانيات لعلاج التوحديين، مبينا وجود عجز في الكوادر الفنية المتخصصة، إذ يوجد فيها مركز وحيد في هذا المجال.