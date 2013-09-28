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جامعة طيبة تحتفي بالفائزين في مسابقة فرحة وطن

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جامعة طيبة تحتفي بالفائزين في مسابقة فرحة وطن جامعة طيبة تحتفي بالفائزين في مسابقة فرحة وطن

 عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

تحتفي جامعة طيبة بعد غد "الاثنين" بطلابها وطالباتها الفائزين في مسابقة" فرحة وطن" التي نظمتها عمادة شئون الطلاب بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وتبلغ جوائزها 25 ألف ريال تقدم للإعمال الفائزة في مسابقات الفنون التشكيلة ومسابقة الرسم الجرافيتي ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة الشعر.وقال عميد شئون الطلاب الدكتور صالح بن سعيد الحربي إن المسابقات التي أطلقتها العمادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا شهدت اقبالاً كبيرا من الطلاب والطالبات للمشاركة فيها بأعمال أبداعية تعبر عن حب الوطن والولاء لقيادته.وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية بعد غد يتضمن أوبريتا إنشاديا من إعداد طلاب الجامعة اضافة الى العديد من الفقرات المتميزة من بينها الرسم التفاعلي. وأشار الى أن الجامعة نظمت بهذه المناسبة زيارات طلابية لمركز التأهيل الشامل ودار المسنين والمرضى المنومين في مستشفى الملك فهد بهدف تنمية روح الولاء والانتماء والحب وتأصيل روح التعاون والتضحية في سبيل الوطن من خلال توزيع العديد من الهدايا المختلفة والكتب والمطويات التي تركز على ما تحمله هذه المناسبة من معان عظيمة في تاريخ هذا الوطن .وأشار الى أن مسابقة الشعر باللغة العربية الفصحى وتتحدث عن الوطن وقيمته للفرد والأمم فيما تدور فكرة مسابقة الأفلام القصيرة حول اليوم الوطني. ويفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الرسم الجرافيتي لمن يضع البصمة الوطنية الأفضل حول موضوع المسابقة. ويتنافس المشاركون في مسابقة الفنون التشكيلية على المسرح من خلال رسم خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" بالإكليل .

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