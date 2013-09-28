عبدالمعبود: تصريحات سلماوى حول “تدليل” حزب النورغير لائقة

وصف المهندس صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى بلجنة الـ50 تصريحات المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوى عن الحزب بأنها “غير لائقة”.

وأوضح عبد المعبود، أن كل ما قاله سلماوى عن الحزب افتراءات، كان يتوجب عليه أن ينأى بنفسه عنها خاصة أنه فى موقع مسئولية الآن، متسائلاً متى كان الحزب مدللاً وهو ممثل بشخص واحد فقط داخل اللجنة لتمثيل تيار بأكمله.

وتابع: “تم حل مجلس الشورى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع القوى السياسية، ولم تتم مشاورة الحزب، وتم تشكيل الحكومة من تيار واحد فقط (جبهة الإنقاذ)، ولم يتم الاستماع لرأى الحزب، وتم وضع إعلان دستورى.

وأيضا لم يتم مشاورة الحزب، وأمام كل هذا يرون أن الحزب “مدلل” لعرض رؤيته وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وكان محمد سلماوي المتحدث باسم آلـ50، قد صرح خلال لقاء على إحدي القنوات الفضائية بأن حزب النور مدلل من قبل مؤسسة الرئاسة فى تعليقه على مواقف الحزب فى لجنة الـ50.

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