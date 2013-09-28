بالصور| ميريام فارس على "انستجرام".. تألق وجاذبية وإثارة

كتب : إنجي رأفت الجمعة 27-09-2013 22:36

تهتم المطربة اللبنانية ميريام فارس بالتواصل مع جمهورها عبر موقع الصور الاجتماعي "انستجرام"، حيث يمتلئ حسابها بصور مميزة ومثيرة مع أصدقائها وعائلتها ومعجبيها من مختلف أنحاء العالم.

وتنوعت الصور التي نشرتها "فارس" عبر حسابها على "انستجرام"، ما بين صورها الشخصية أثناء تناولها وجباتها اليومية مع أصدقائها وعائلتها، أو أثناء تصوير كليباتها، وصور لقطتها "بوبي" وصور لها في كواليس أحد البرامج الحوارية التي استضافتها من قبل، إضافة إلى صور ملابسها، وفستينها المثيرة وأحذيتها الملونة والمختلفة وإكسسوارتها المفضلة.

ونشرت ميريام فارس صورا لها خلال حفلاتها في دول عربية مختلفة، وصورا أخرى لحفلات زفاف أحيتها في قطر والكويت ولبنان، وبالطبع ظهرت ميريام، بإطلالتها المثيرة والجاذبة، وبمجموعة فساتين مختلفة، منها الطويل، الضيق والقصير والمنفوش.

ونوعية أخرى من الصور التي نشرتها ميريام عبر "انستجرام"، التقطتها أثناء قضاء إجازتها مع أصدقائها المقربين في إيطاليا، اليونان، قطر، لبنان ودبي وغيرها، وقسم آخر من صورها على "انستجرام"، يخص معجبوها وجمهورها؛ حيث نشرت صورا للوحات فنية تحتوي على رسوماتها قدمت لها من معجبيها من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الصور التي نشرتها ميريام فارس، صورتها وهي ترتدي عباءة سوداء وتغطي شعرها بالكامل، أثناء زيارتها لمسجد الشيخ زايد في دولة الإمارات العربية.

يبلغ عدد متابعي الحساب حتى الآن ما يزيد عن 415 ألف متابع، أما عدد الصور فبلغت 833 صورة، واختلفت آراء متابعيها على الموقع، وكتب لها البعض تعليقات تعبر عن إعجابهم بها وبإطلالتها الجذابة، وانتقد بعضهم الآخر صورها وملابسها المثيرة.