كيري: العقوبات قد ترفع خلال الأشهر المقبلة عن طهران

نيويورك، فيينا - أ. ف. ب، رويترز

اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس ان واشنطن قد ترفع عقوبات عن ايران خلال الاشهر المقبلة في حال وافقت طهران على اتخاذ اجراءات سريعة للسماح بالمراقبة الدولية لبرنامجها النووي.

واقترح كيري خلال مقابلة الخميس مع محطة التلفزيون الاميركية "سي بي اس" ان تفتح ايران مركزها النووي في فوردو امام المفتشين الدوليين كي يتمكنوا من التحقق من مستوى تخصيب اليورانيوم فيه.

وقال خلال برنامج 60 دقيقة ان "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات طالما لا توجد عملية شفافة وممكن التحقيق منها يمكننا ان نعرف من خلالها بالتحديد ماذا تنوي ايران ان تفعل بهذا البرنامج".

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان الرئيس الايراني حسن روحاني على حق بالتحدث عن اتفاق خلال ثلاثة الى ستة اشهر، اجاب كيري "بالتأكيد، هذا امر ممكن".

واضاف "من الممكن ان نصل الى اتفاق في وقت اقرب وهذا الامر يتوقف على الصراحة وعلى الشفافية التي تنوي ايران اثباتها".

على صعيد متصل هون مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة من فرص التوصل الى انفراجة سريعة في المحادثات التي تجري الجمعة بين الجانبين حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.

وقال نجفي الذي عين في منصبه الشهر الماضي "هذا أول اجتماع فلا ينتظر أحد - في رأي - انه في اجتماع ليوم واحد سنحل مشاكلنا."

وسيكون هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تولى الرئيس الايراني حسن روحاني منصبه في بداية أغسطس آب وتعهد بالسعي لحل النزاع النووي مع الغرب.