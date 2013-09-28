السفير هشام بدر يؤكد إدانة مصر للهجمات الإرهابية فى كينيا

أعرب السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية عن إدانة مصر للهجمة الإرهابية التى وقعت فى كينيا، مؤكداً تضامن مصر مع كينيا حكومة وشعباً.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى بأن السفير "هشام بدر" مساعد وزير الخارجية أوضح ذلك فى بيان مصر خلال مشاركته فى الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين الصين وأفريقيا والتى عقدت فى نيويورك على هامش أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث أن "هشام بدر" قام بإلقاء بيان مصر خلال جولة المشاورات، حيث أشاد بالدور المهم للمنتدى فى تعزيز العلاقات الإفريقية الصينية منذ إنشائه عام 2000، مشيراً إلى الدور المهم الذى قامت به مصر فى المنتدى، خاصة المشاركة فى رئاسته للفترة 2006-2011، مؤكداً أهمية المشاركة بين الدول الأفريقية والصين بما يمكنها جميعاً من مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتنموية.