اليوم.. اجتماع بـ"الجيزة" لمناقشة أزمة مياه الصرف الصحى بـ"ناهيا"

يعقد اليوم السبت، أسامة السقعان، رئيس حى بولاق الدكرور بالجيزة، ممثلاً عن المحافظة، وعماد إبراهيم، المستشار الحقوقى لمنظمة العدل الدولية، اجتماعًا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وذلك لعرض مشكلة شارع 6 أكتوبر الرئيسى بمنطقة ناهيا، لإغراق مياه الصرف الصحى له بالكامل وارتفاع منسوب المياه به إلى أكثر من 20 سنتيمتر، ما يعطل الحركة بالكامل، وأدى إلى غلق المحال التجارية بالشارع وانتشار الأمراض بين سكان المنطقة وتأزمهم من الروائح الكريهة التى تنتج من المياه، ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة التى يعانى منها الأهالى.

وقال عماد إبراهيم، المستشار الحقوقى لمنظمة العدل الدولية، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاجتماع يأتى بعد العديد من المحاولات التى قام بها الأهالى لإيجاد حل جذرى لهذه المشكلة التى تأرق حياتهم وتجعلهم لا يهنأون بعيشة كريمة.

وأضاف إبراهيم أنه سيعرض على رئيس شركة المياه والصرف الصحى المقايسات السابقة التى طلبت منهم بتوفير مواسير سعة 8 و10 بوصة والتى قدرت تكلفتها بــ120 ألف جنيه تحملتها الأهالى، وأيضاً المقايسات التى طلبت مؤخراً بمواسير سعة 20 بوصة، والتى تبلغ قيمتها مليوناً و200 ألف جنيه، وإمكانية بحث الموقف ومعرفة دور المحافظة فى ذلك.

وأضاف إبراهيم أنه سيتم اصطحاب وفد من الأهالى لعرض المشاكل التى يعانون منها، إثر غرقهم فى مياه الصرف الصحى، ومحاولة عمل المقايسات المطلوبة من قبل المهندسين المختصين، ومن ثم يأتى دور محافظة الجيزة فى اعتماد المبالغ المطلوبة للرفع مياه الصرف الصحى بالشارع وإعادة رصفه مرة أخرى.

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