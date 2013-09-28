الجيش يطلق شعارًا جديدًا لحرب أكتوبر احتفالًا بمرور 40 عامًا على النصر

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، الجمعة، إن القوات المسلحة أطلقت شعارًا جديدًا لحرب أكتوبر المجيدة، ضمن احتفالاتها بمرور 40 عامًا على النصر.

ونشر المتحدث العسكري، في صفحته على «فيس بوك»، صورة لشعار حرب أكتوبر كتب عليها عبارة: «40 سنة نصر أكتوبر»، وبجوارها شعار القوات المسلحة.

كانت الحكومة دعت، الأربعاء الماضي، كل أطياف الشعب المصري في كل المدن والقرى إلى المشاركة في الاحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر، من خلال رفع أعلام مصر في كل شرفات المنازل والمصالح الحكومية، والمشاركة في الفعاليات الفنية والموسيقية والرياضية التي ستقام بالشوارع والميادين، وفي حفلات تكريم أبطال نصر السادس من أكتوبر من رجال القوات المسلحة.