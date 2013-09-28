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استقبال حافل في سفارة المملكة بأندونيسيا

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استقبال حافل في سفارة المملكة بأندونيسيا استقبال حافل في سفارة المملكة بأندونيسيا

    أقامت سفارة المملكة في إندونيسيا بالقاعة الكبرى بفندق "شانقريلا" بالعاصمة جاكرتا حفل استقبال احتفاءً باليوم الوطني، حضره العديد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجمعيات الإسلامية وكبار القادة العسكريين وسفراء الدول واعضاء السلك الدبلوماسي. وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا مصطفى بن إبراهيم المبارك.

وألقى "المبارك" كلمة نوه فيها بعمق العلاقات والترابط بين المملكة وجمهورية إندونيسيا، وما بذله المؤسس الملك عبدالعزيز، - رحمه الله -، من جهود في دعم استقلال إندونيسيا، ومبادرته للاعتراف بها كما أوضح أن هذا اليوم قصد منه التذكير بجهود المؤسس، - رحمه الله -، في توحيد البلاد على العقيدة الصافية، ووضعه أسس التطور والازدهار لرخائها الذي انطلقت منه لتصبح دولة عصرية حديثة ولتحقق مكانة عالمية.

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