رئيس وأعضاء الحكومة التونسية يتقدمون الحضور في احتفال سفارة المملكة

في حفل بهيج أحيت سفارة خادم الحرمين الشريفين بتونس الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني بحضور لافت لأعضاء الحكومة التونسية يتقدمهم رئيس الحكومة علي لعريض ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزراء الشؤون الدينية نورالدين الخادمي والصحة عبد اللطيف المكي والنقل عبد الكريم الهاروني وأملاك الدولة سليم بن حميدان والتعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم والفلاحة محمد بن سالم والشباب والرياضة طارق ذياب وقائد الجيوش الثلاثة السابق الجنرال رشيد عمار وقائد جيوش البر الجنرال الحمدي ومفتي الجمهورية الحالي والسابق عثمان بطيخ وأحمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والعسكرية العربية والأجنبية المعتمدون لدى تونس ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والعديد من أعضاء المجلس التأسيسي ووجوه سياسية من أحزاب المعارضة الى جانب رؤساء وأعضاء الملحقيات بالسفارة والجالية السعودية من العائلات المقيمة والطلبة المبتعثين ونخبة من الإعلاميين والمثقفين.

وأعرب رئيس الحكومة التونسية علي لعريض ل " الرياض" عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي الشقيق بالاحتفال بهذه الذكرى العزيزة والمملكة تنعم بالخير والأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سائلا الله أن يعيد هذه الذكرى على الشعب السعودي وقيادته بمزيد التوفيق والرفاهة مشيدا بالعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الشقيقتين المملكة وتونس. وقال سفير المملكة الأستاذ خالد بن مساعد العنقري ل"الرياض" إننا نحيي هذه الذكرى بكل انتهاج وفخر والوطن الحبيب ينعم بمسيرة تنموية موفقة طالت كل القطاعات في ظل من الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وأهلها لاحتلال مكانة مرموقة عالميا... ويسرني بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات العرفان الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وبالتهنئة الى كافة الشعب السعودي الكريم.. كما أعرب الملحق العسكري السعودي بتونس العميد الركن وليد عبد العزيز السيف عن ابتهجه باحياء الذكرى الثالثة والثمانين لتوحيد المملكة رافعا أسمى التهاني والتبريكات الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سائلا الله أن يحفظ الوطن الغالي. ومن بركات هذا اليوم السعودي كما ذكر أحد السياسيين التونسيين اللقاء "المفاجئ " بين قطبي الشأن السياسي الحالي في تونس " الشقيقين اللدودين " الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي وما بدا من انسجام بينهما.