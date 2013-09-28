أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس وأعضاء الحكومة التونسية يتقدمون الحضور في احتفال سفارة المملكة

Google+ Print
رئيس وأعضاء الحكومة التونسية يتقدمون الحضور في احتفال سفارة المملكة رئيس وأعضاء الحكومة التونسية يتقدمون الحضور في احتفال سفارة المملكة

    في حفل بهيج أحيت سفارة خادم الحرمين الشريفين بتونس الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني بحضور لافت لأعضاء التونسية يتقدمهم رئيس الحكومة علي لعريض ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزراء الشؤون الدينية نورالدين الخادمي والصحة عبد اللطيف المكي والنقل عبد الكريم الهاروني وأملاك الدولة سليم بن حميدان والتعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم والفلاحة محمد بن سالم والشباب والرياضة طارق ذياب وقائد الجيوش الثلاثة السابق الجنرال رشيد عمار وقائد جيوش البر الجنرال الحمدي ومفتي الجمهورية الحالي والسابق عثمان بطيخ وأحمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والعسكرية العربية والأجنبية المعتمدون لدى تونس ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والعديد من أعضاء المجلس التأسيسي ووجوه سياسية من أحزاب المعارضة الى جانب رؤساء وأعضاء الملحقيات بالسفارة والجالية من العائلات المقيمة والطلبة المبتعثين ونخبة من الإعلاميين والمثقفين.

وأعرب رئيس الحكومة التونسية علي لعريض ل " الرياض" عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي الشقيق بالاحتفال بهذه الذكرى العزيزة والمملكة تنعم بالخير والأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سائلا الله أن يعيد هذه الذكرى على الشعب السعودي وقيادته بمزيد التوفيق والرفاهة مشيدا بالعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الشقيقتين المملكة وتونس. وقال سفير المملكة الأستاذ خالد بن مساعد العنقري ل"الرياض" إننا نحيي هذه الذكرى بكل انتهاج وفخر والوطن الحبيب ينعم بمسيرة تنموية موفقة طالت كل القطاعات في ظل من الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وأهلها لاحتلال مكانة مرموقة عالميا... ويسرني بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات العرفان الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وبالتهنئة الى كافة الشعب السعودي الكريم.. كما أعرب الملحق العسكري السعودي بتونس العميد الركن وليد عبد العزيز السيف عن ابتهجه باحياء الذكرى الثالثة والثمانين لتوحيد المملكة رافعا أسمى التهاني والتبريكات الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سائلا الله أن يحفظ الوطن الغالي. ومن بركات هذا اليوم السعودي كما ذكر أحد السياسيين التونسيين اللقاء "المفاجئ " بين قطبي الشأن السياسي الحالي في تونس " الشقيقين اللدودين " الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي وما بدا من انسجام بينهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات