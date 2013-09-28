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المعدي: الانطلاقة الحضارية الكبرى في الوطن يجب أن نقابلها بالعمل الجاد والتفاني

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المعدي: الانطلاقة الحضارية الكبرى في الوطن يجب أن نقابلها بالعمل الجاد والتفاني المعدي: الانطلاقة الحضارية الكبرى في الوطن يجب أن نقابلها بالعمل الجاد والتفاني

    قال نائب مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء منصور بن سعد المعدي إنه بعد مضي قرابة تسعة عقود من الزمان نقف شهوداً على ما تحقق من نهضة وتنمية على كل الأصعدة، ونعتز بالمنجزات الحضارية الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر وغد مشرف في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادتنا المخلصين لشعبهم.

وتقدم اللواء "المعدي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة العربية بأحر التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، - حفظهم الله -.

واضاف المعدي انني اقدم بهذه المناسبة التهنئة لكافة افراد الشعب السعودي في هذا اليوم الغالي علينا جميعاً، خاصة ونحن نشاهد التطور الكبير في وطننا الغالي والانطلاقة الحضارية الكبرى في كافة مجالات الحياة، والتي يجب ان نقابلها بالشكر اولاً لله عز وجل ثم لقيادتنا الحكيمة، وكذلك الحرص على العمل والجد والاجتهاد والمساهمة في بناء الوطن الغالي الذي لا يستغني عن ابنائه وبناته البررة الذين هم اساس التنمية وعمادها.

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