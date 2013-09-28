ملتقى صديقات الكتاب بمكتبة الملك عبدالعزيز يناقش كتاب «الكارما في الإسلام».. غداً

يناقش ملتقى صديقات الكتاب بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع مساء غد الأحد كتاب "الكارما في الإسلام.. تقنية العلاج بالأخلاق والطاقة الروحية" من تأليف الدكتور نايف الجهني.

ويقدم الكتاب والذي تتولى عرضه وتقديمه خلال الملتقى الأستاذة نورة جبران رؤية جديدة في مجال علاج الأمراض عبر مقارنة بحثية بين "الكارما" باعتبارها ممارسة فلسفية علاجية تعتمد على إحداث تغيير في الحقول المغناطيسية للمرضى وبين أساس هذه الفلسفة النظري وملامحها العظيمة كما جاءت في الدين الإسلامي.

وأوضحت إدارة المكتبة النسائية بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمربع أن اختيار كتاب " الكارما في الإسلام" للدكتور نايف الجهني للمناقشة في ملتقى صديقات الكتاب يهدف لإزالة اللبس حول هذا النوع من الممارسات الفلسفية العلاجية والتي تشتهر في كثير من الدول، وبيان أساسها النظري العلمي والتوعية بأي ممارسات غير سوية يمكن الترويج لها في هذا الإطار.

وأشارت إدارة المكتبة إلى أن الدعوة عامة للسيدات لحضور الملتقى والذي سوف يبدأ في تمام الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، وطرح كافة تساؤلاتهن وتجاوبهن حول موضوع الكتاب.