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حماس تدعو الشعوب العربية والإسلامية للانتفاض لأجل القدس

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حماس تدعو الشعوب العربية والإسلامية للانتفاض لأجل القدس حماس تدعو الشعوب العربية والإسلامية للانتفاض لأجل القدس

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشعوب العربية والإسلامية بالانتفاض؛ لأجل فلسطين والقدس، مؤكدة أن المدينة المقدسة تمر بأخطر مراحل تهويدها حاليا.

وقال القيادى بحماس منصور بريك، خلال مسيرة نظمتها الحركة نصرة للمسجد الأقصى جابت شوارع محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة: "لا تنسوا أيها المسلمون بأن تحركوا النفوس والجيوش وتجلبوا الأموال والسلاح والرجال نحو بيت المقدس".

وتابع، "إننا رأس الحربة لأهل السنة والجماعة وبالخط الأول للمواجهة دفاعا عن الأمة، وإننا فى صدر الحدث وجاهزون أن ندافع عن الأمة حتى آخر نفس".

وأشار إلى أن "كتائب القسام مع باقى فصائل المقاومة تطور نفسها، وباتت مستعدة لمواجهة العدو، ولحماية شعبنا ومقدراته وهى بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة بحق شعبنا".

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