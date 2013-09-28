فلسطين تدعو المنظمات الدولية لتحمل المسئولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

دعا وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكى، المنظمات الإقليمية والدولية لتحمل مسئولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد المالكى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال الاجتماعات الوزارية فى الدورة ٦٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، على اهتمام دول العالم والصديقة بمعرفة الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة وسير العملية التفاوضية وسبل دعم الشعب الفلسطينى فى هذه الدورة للجمعية العامة.

وأشار المالكى إلى صعوبة الأوضاع على الأرض وخاصة فى القدس المحتلة ومحاولات الاحتلال للسيطرة على المدينة المقدسة وحرمان المسلمين والمسيحيين من حق الصلاة فيها، وشدد على أنه فى حال لم يتم اتخاذ إجراءات عملية وحازمة فإن ماهية ومصداقية وجود منظمة التعاون الإسلامى التى قامت لحماية القدس على المحك.

وكان المالكى قد شارك فى العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف وبدأها باجتماع عمل غير رسمى لدول الأعضاء فى منظمة CICA (مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا) بحضور جميع الأعضاء عدا إسرائيل، حيث افتتح الاجتماع وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو الذى طالب بضرورة تحويل المنظمة إلى كيان دولى، مؤكداً أن حق الشعب الفلسطينى هو أساس عمل هذه المنظمة فى قارة آسيا.

وقدم المالكى خلال الاجتماع عرضاً شاملاً عن الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة وطالب الدول الأعضاء بالعمل من أجل تنفيذ رؤية المنظمة فى إجراءات بناء الثقة بين دول آسيا والضغط على إسرائيل قوة الاحتلال فى الأرض الفلسطينية للالتزام بالقانون الدولى وشروط عضويتها بالمنظمة.

وفى سياق آخر شارك المالكى باجتماع وزراء خارجية دول لجنة فلسطين فى منظمة التعاون الإسلامى، حيث ترأس الاجتماع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى، وشدد على ضرورة دعم فلسطين وشد الرحال إلى القدس، مؤكداً "أن كل شىء فيها ينتمى لنا ولحضارتنا وثقافتنا حتى حجارة القدس"، مشيراً إلى جهود المنظمة من أجل دعم القدس الشريف.