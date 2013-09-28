مظاهرة فى مصراتة الليبية لدعم الأمن والجيش

خرجت مظاهرة أمس الجمعة بمدينة مصراتة الليبية تطالب بدعم رجال الأمن وتأييد "كتيبة 154" للحماية والحراسة التابعة لرئاسة الأركان بالجيش الوطنى ، والتى تعرضت أمس إلى هجوم نتج عنه وفاة أحد أفرادها .

وقال عضو مجلس الشورى بمصراتة إبراهيم بن غشير فى تصريح له، إن أفراد الكتيبة ورجال الأمن هم المكلّفون بحفظ المدينة وأمنها وممتلكاتها .

وأضاف بن غشير أنه لا يمكن أن يترك رجال الأمن فى الشارع بمفردهم، ومن واجب أهل المدينة الوقوف معهم ومساندتهم، كما أنه لابد من إقامة الحقّ والعدل وفق الشريعة والقانون.

يُذكر أن مؤسسات المجتمع المدنى بمدينة مصراتة نظّمت مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق القانون ودعم الجيش الوطنى والشرطة .