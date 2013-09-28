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مصطفى السيد: علاج "السرطان" بجزئيات الذهب أرخص من العلاج الكيميائى

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مصطفى السيد: علاج "السرطان" بجزئيات الذهب أرخص من العلاج الكيميائى مصطفى السيد: علاج "السرطان" بجزئيات الذهب أرخص من العلاج الكيميائى

أكد الدكتور مصطفى السيد العالم المصرى الحائز على أعلى وسام فى العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأبحاث العلمية تأتى بدخل رائع لكافة البلدان المتقدمة.

مضيفاً، الأمور فى جيدة، ولكنها تحتاج لتنظيم وتمويل لننطلق فى طرق التقدم.

وأضاف خلال حوره لبرنامج "ممكن" المذاع على قناة " cbc": "طالبت أن يصرف 1% فقط من الدخل القومى للبلاد على البحث العلمى، وأكد على أن العلاج بجزئيات الذهب لمرض السرطان سيكون أرخص من العلاج الكيميائى".

وأشار العالم المصرى، إلى أن مرض السرطان يحتاج إلى عناية خاصة ولابد من توفير أماكن لمساعدة المرضى، مشيراً إلى أن مرض السرطان يمكن السيطرة عليه فى بدياته، وظهوره لأول الأمر.

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