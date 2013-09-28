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تناول مضادات الاكتئاب بكثرة تؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى

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تناول مضادات الاكتئاب بكثرة تؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى تناول مضادات الاكتئاب بكثرة تؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى

توصل باحثون بريطانيون إلى أن المرضى الذين يصف لهم الأطباء أدوية مضادة للاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

ذكر موقع " BBC "، النوع الثانى من مرض السكرى يتسم بمقاومة مضادة لمفعول الأنسولين، بالإضافة إلى أن مستقبلات الأنسولين الموجودة فى الأغلفة الخلوية لمختلف أنسجة الجسم لا تستجيب بصورة صحيحة له.

وطرح الفريق البحثى لدورية "ديابيتيز كير" احتمالا آخر، وهو أن الاكتئاب قد يؤدى إلى زيادة الوزن، وبالتالى تزيد مخاطر الإصابة بمرض السكرى، أو أن العقارات المضادة للاكتئاب تغير مستوى السكر فى الدم.

وقال القائمون على البحث، إنه على الأطباء مراقبة العلامات المبكرة لمرض السكرى لدى مرضاهم، الذين يتعاطون تلك الأدوية.

وأضيف، أن النتائج قد تكون مجرد مصادفة لكن ثمة مؤشرات على أن من يعالجون بمضادات الاكتئاب أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالسكرى.

هذا إلى جانب أننا بحاجة لمزيد من الفحوص والعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، التى تتمثل أهمها فى تبنى تغييرات فى أسلوب الحياة اليومية.

و أشير إلى أنه لا يوجد دليل على الارتباط المباشر بين العقار والمرض، مضيفا أن حدوث ذلك قد يكون بمحض الصدفة أو بسبب مضادات الاكتئاب فى زيادة الوزن.
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