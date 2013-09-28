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الولايات المتحدة تدين الاجراءات القمعية السودانية ضد المتظاهرين

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الولايات المتحدة تدين الاجراءات القمعية السودانية ضد المتظاهرين الولايات المتحدة تدين الاجراءات القمعية السودانية ضد المتظاهرين

عنف السودان

أدانت الخارجية الإمريكية اليوم الاجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية ضد المتظاهرين في الخرطوم والتي وصفتها “بالوحشية” ، كما أدانت الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والذي أدي إلى إصابة العشرات .
> وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، إن التعامل القمعي لقوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين هو أمر غير متكافيء ، وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء تصعيد الاضطرابات في السودان .
> وأدان البيان أعمال العنف الصادرة عن كل من السلطات السودانية والمتظاهرين وحث الجانبين على ضبط النفس ، كما طالب البيان السودانية باحترام حقوق مواطنيها بما في ذلك حرية التعبير .
> وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الأنباء التي ترددت حول اعتقال نشطاء وإغلاق العديد من الصحف المستقلة وتقييد حرية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية وهي أنشطة وصفها البيان بانها تندرج تحت التعبير السلمي عن مطالب المتظاهرين .

أ ش أ

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