“الرباعية” تدعم جهود التوصل إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلى

التقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم مع ممثلي اللجنة الرباعية التي تضم بجانب الأمم المتحدة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

> وشارك، في الإجتماع ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وانضم اليهم ممثل اللجنة الرباعية توني بلير ووزيرة العدل الأسرائيلية تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وقدم زيرة الخارجية كيري عرضا للمشاركين في الإجتماع بشأن التقدم في المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين منذ استئناف المحادثات بين الطرفين في 29 يوليو الماضي.

> كما استمع المشاركون، في الإجتماع إلى إحاطة مشتركة بشأن المفاوضات من قبل المفاوضين الإسرائيلي والفلسطيني..

وأكدت الرباعية مجدداً عزمها على تقديم الدعم الفعال لجهود الطرفين والتزامهما بالتوصل إلى اتفاق في غضون الهدف المتفق عليه والمحدد بتسعة أشهر.

> وأشارت اللجنة الرباعية، في بيان أصدرته عقب انتهاء الإجتماع الي بياناتها السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأدت تصميمها على دعم الجهود الرامية إلي تحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

> وأشادت الرباعية بقيادة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والتزامهما بالمشاركة في مفاوضات متواصلة ومستمرة لمعالجة كافة القضايا الجوهرية.

ودعت اللجنة الرباعية جميع الأطراف إلى اتخاذ كل خطوة ممكنة لتهيئة الظروف المواتية لنجاح عملية التفاوض ، والامتناع عن الأعمال التي تقوض الثقة أو الحكم مسبقا على قضايا الوضع النهائي.

وقدم ممثل اللجنة الرباعية توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إحاطة بشأن تحفيز المبادرة الاقتصادية للجنة الرباعية لتحقيق النمو في الاقتصاد الفلسطيني، حيث أعربت اللجنة الرباعية عن دعمها للمبادرة ولبناء المؤسسات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، استعرض المشاركون في اجتماع الرباعية الوضع حالي هناك، وأكدوا على أهمية معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة،وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد المشاركون، في الإجتماع، على أهمية زيادة فرص الوصول إلى غزة عبر المعابر القانونية، ورحبوا بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل في هذا الصدد، ودعوا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر 2012.

> وناقشت اللجنة الرباعية أيضا أهمية الدعم الدولي للمفاوضات وأثنى المشاركون في الإجتماع على دور الجامعة العربية البناء في هذا الخصوص.

> أ ش أ