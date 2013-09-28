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” أبو فجر ” عضو لجنة الخمسين يلتقي أهالي مطروح لتبني مطالبهم داخل اللجنة

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” أبو فجر ” عضو لجنة الخمسين يلتقي أهالي مطروح لتبني مطالبهم داخل اللجنة ” أبو فجر ” عضو لجنة الخمسين يلتقي أهالي مطروح لتبني مطالبهم داخل اللجنة

عقد بمدينة مرسى مطروح جلسة للحوار حول التعديلات الدستورية مساء أمس الجمعة مع والناشط السيناوي مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذي حضر بصفة شخصية كما أكد للاستماع إلى أهالي مطروح وتبني مقترحاتهم ونقل تطلعاتهم للجنة الدستور من خلال النقاش الذي شارك فيه عدد من عمد ومشايخ وعواقل مطروح والمحامين والمثقفين والنشطاء بمقر مجلس العمد والمشايخ بقاعة المجلس الشعبي للمحافظة.

أكد العمدة أحمد طرام رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، خلال كلمته أن مطروح لم تمثل من خلال أحد أبنائها في لجنة الخمسين ولكن الآن أصبح لها ممثل فعلي من أبناء القبائل البدوية وهو المناضل السيناوي مسعد أبو فجر وأضاف بأن والمشاكل والملفات الخاصة بمطروح تتشابه مع ما تعاني منه سيناء وهو ما يجعلنا نسيج واحد وعلى أبو الفجر تحمل مسئولية تمثيلنا.

وقال نقيب المحامين ممدوح الدربالي، أن الدستور يجب أن يتضمن الدستور إنهاء التهميش والتخوين للمناطق الحدودية والعمل على تنميتها والحفاظ على خصوصيتها والتطبيق الفعلي لحق المواطنة والعدالة وتغيير نظرة الحكومات للمناطق الحدودية.

وفي كلمته شاهين علوش المحامي طالب بإلغاء الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا كما هو متبع في كثير من الدول فلا يعقل حبس متهم احتياطيا لمدة عامين وبعدها يحصل على البراءة فيخرج محطما وناقما على الدولة بعدما تأثرت حياته ومستقبله دون تعويض فيجب تغيير ذلك ببدائل أخري.

وفي كلمته قال أبو فجر أنه حضر إلى مطروح بشكل شخصي للتواصل مع أهل مطروح لأنه ممثلا عن عامة وعن المناطق الحدودية بصفة خاصة وأنه يعلم حقيقة التشابه في القضايا ومعاناة المواطنين بين سيناء ومطروح والخصوصية الثقافية والتركيبة الاجتماعية القبلية بهما.

وأكد أبو فجر أن الدستور يجب أن يقوم على التنوع فبدون التنوع الذي يمثل كل فئات المجتمع المصري سيسقط الدستور قبل الاستفتاء عليه أو بعده، وأضاف أبو فجر أنه ليس أنه لا يعرف في الاقتصاد ولكنه يعرف احتياج المواطن وحقوقه في التعليم والصحة والمساواة والعدالة.

و أشار أبو فجر إلى انه سجل المقترحات وتسلم من البعض مقترحات مكتوبة وسيعمل هو ونقيب محامي مطروح على تجميع وصياغة هذه المقترحات لعرضها على لجنة الخمسين كما سيطالب بأن تعقد لجنة إستماع لأهالي مطروح حول الدستور بمجلس الشورى.

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