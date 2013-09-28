نيجيريا أكبر مركز للجريمة المنظمة والفساد بأفريقيا

ذكر تقرير نشر في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الجمعة ان نيجيريا هي أكبر مركز للجريمة المنظمة والفساد في القارة الأفريقية وأن انتشار الفساد فيها هو السبب الرئيسي الذي جعلها أكبر مركز للجريمة .

> وأشار التقرير الذي أعدته مؤسسة “ستراتيجي بيج” ونشره موقع صحيفة “ذيس داي” واسعة الإنتشار في نيجيريا اليوم إلى عملية سرقة البترول المنتشرة في مناطق الإنتاج بجنوب نيجيريا والتي تكلف البلاد مليارات الدولار سنويا هي جزء من الجريمة المنظمة وأن مناطق شمال البلاد الذي تقطنه أغلبية سكانية مسلمة وتنشط فيها جماعة بوكو حرام المتشددة تعاني بشدة من الفقر بسبب انتشار الجريمة .

وأضاف التقرير ان الفساد في نيجيريا الآن هو الأسوأ في تاريخها لأنه من السهل ايجاد وسائل كثيرة للنهب بالإضافة الي مشاركة مسئولين حكوميين كبار في عمليات غسيل الأموال في الخارج .

كانت قناة تلفزيونية نيجيرية خاصة قد بثت تسجيلا صوتيا لفاروق لاوان وهو برلماني مسئول عن قطاع البترول وهو يطلب الرشوة من رئيس شركة “زينوم” للبترول فيميا تيدولا ، بملايين الدولارات ، الأمر الذي أدي الي حدوث ضجة في مجلس النواب الذي قرر تعليق عضويته .

واعترف الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان منذ أيام بانتشار الفساد في العديد من المؤسسات المختلفة في بلاده ، ولكنه قال إنه حجم الفساد في نيجيريا مبالغ فيه ، حيث أشار جوناثان إلى أن إداراته تعمل علي محاربة الفساد في اطار برنامجها الإصلاحي الذي يهدف الي تحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين وأن هناك انخفاضا ملحوظا وتدريجيا في معدل الفساد .

أ ش أ