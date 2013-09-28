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مصرع شخص وإصابة 2 بينهما أمين شرطة فى إطلاق مجهولين النار ببورسعيد

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مصرع شخص وإصابة 2 بينهما أمين شرطة فى إطلاق مجهولين النار ببورسعيد مصرع شخص وإصابة 2 بينهما أمين شرطة فى إطلاق مجهولين النار ببورسعيد

لقي شخص مصرعه و أصيب أمين شرطة و مواطن آخر في حادث إطلاق نار من مجهولين بالقرب من موقف دمياط بحي الزهور.

و كان مجهولون قد أطلقا أعيرة نارية في منطقة موقف دمياط علي أمين شرطة بالأمن الوطني يدعي أيمن البطوط مما أدي إلي مصرع مواطن و إصابة أمين الشرطة و شخص أخر.

و كان مستشفي بورسعيد العام قد أبلغ  اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد بوصول كل من محمد مسعد محمد عبد العزيز 46 سنة جثة هامدة و إصابة أحمد المرسي الفار مصاب بطلق ناري في الساق إلي مستشفي بورسعيد العام .

بينما أصيب أيمن سعد البطوط أمين شرطة بالأمن الوطني بطلق ناري في الساق. تم نقله إلي المستشفي العسكري و منه إلي المركز الطبي العالمي لسوء حالته.

و قد برر كثيرون  الحادث بأنه انتقام  مجهولين من الشرطة بعد تعدد الاعتداء علي رجال الشرطة ببورسعيد في الأونة الأخيرة .

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