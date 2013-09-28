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حملة"تعالوا نشوف مصر"تحتفل باليوم العالمى للسياحة فى مجمع الأديان

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حملة"تعالوا نشوف مصر"تحتفل باليوم العالمى للسياحة فى مجمع الأديان حملة"تعالوا نشوف مصر"تحتفل باليوم العالمى للسياحة فى مجمع الأديان

احتفلت اليوم (الجمعة) حملة "تعالوا نشوف " لتنشيط السياحة الداخلية المصرية باليوم العالمى للسياحة، من خلال زيارة مجمع الأديان بمصر القديمة، برعاية المعهد المصرى الديمقراطى، ومشاركة منظمة جامعة الشعوب العربية، وحضور أكثر من60 شابا وفتاة.

وبدأت الزيارة بمسجد عمرو بن العاص، ثم الكنيسة المعلقة ومار جرجس ثم المتحف القبطى، وحصن بابليون، وانتهت بزيارة سريعة للمعبد اليهودى.

ويتبنى المعهد المصرى الديمقراطى هذه الحملة منذ سبتمبر 2012، وقد نظمها المعهد تشجيعا للمصريين على زيارة معالم وطنهم، وإيمانا منه بأهمية دور المجتمع المدنى على صعيد التوعية بقيم الحرية والديمقراطية، ودوره على الصعيد الآخر الذى لا يقل أهمية فى المساهمة فى إعادة بناء الوطن خلال مرحلة ما بعد الثورة، والتى تأثرت بها بعض موارد الدولة تأثرا سلبيا، يأتى على رأس هذه الموارد "السياحة" التى يعتمد عليها الوطن فى البناء والتنمية.

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