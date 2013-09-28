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مصطفى السيد يطالب "الصحة" ببدء تجربة علاج السرطان بـ"الذهب"

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مصطفى السيد يطالب "الصحة" ببدء تجربة علاج السرطان بـ"الذهب" مصطفى السيد يطالب "الصحة" ببدء تجربة علاج السرطان بـ"الذهب"

قال الدكتور مصطفى السيد، العالم المصرى الحائز على أعلى وسام فى العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم إجراء تجارب ناجحة على الحيوانات لعلاج الخلايا السرطانية بواسطة الذهب. مشددا على ضرورة موافقة وزارة الصحة لبدء تجارب العلاج على الإنسان، موضحاً ان العمل به يكون بواسطة محاليل مركبات الذهب التى تتحول إلى أملاح بواسطة المياه.

وأشار خلال حواره لبرنامج "ممكن" المذاع على قناة "cbc" إلى أن بعض أعضاء بمجلس الأبحاث، طالبوا بإجراء التجارب على حيوانات كبيرة الحجم، مشيراً إلى أنه سيتم تجربة الأبحاث على الكلاب لأن أعداد كبيرة منها مصابة بالسرطان فى أحد البلدان المصرية.

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مصر 365