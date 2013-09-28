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الخارجية الروسية: القيادة السورية عازمة على إتلاف الكيماوي

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الخارجية الروسية: القيادة السورية عازمة على إتلاف الكيماوي الخارجية الروسية: القيادة السورية عازمة على إتلاف الكيماوي

كتب : أ ش أ الجمعة 27-09-2013 20:04

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن القيادة السورية مصممة على إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية تنفيذا للاتفاقات الروسية الأمريكية، وقال ريابكوف في تصريحات اليوم أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن القيادة السورية تلقت تأكيدات من الرئيس السوري بشار الأسد بأن دمشق تريد تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإتلاف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهذا أمر لا شك فيه.

وأوضح أن الجانب السوري يدرك مدى مسؤوليته وينطلق من أن ذلك شيء ممكن، على الرغم من كثافة جدول الأعمال وضرورة بذل جهود كبيرة لتنفيذه، مضيفا أن القيادة السورية مصممة على المضي قدما في تنفيذ اتفاقات جنيف التي تم التوصل

إليها في اجتماع 30 يونيو عام 2012، مشددا على أن السورية على استعداد لإرسال وفد مفوض واسع التمثيل إلى المؤتمر الذي يجري الحديث حوله مؤخرا، سيكون قادرا على إجراء مفاوضات مع قوى المعارضة التي يجب أن يكون لها تمثيل واسع في هذا المؤتمر، لا يقتصر على ما يسمى بالائتلاف الوطني.

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