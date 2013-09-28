أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"الصحفيين الفلسطينين" تستنكر ممارسات إسرائيل تجاه أعضائها

Google+ Print
"الصحفيين الفلسطينين" تستنكر ممارسات إسرائيل تجاه أعضائها "الصحفيين الفلسطينين" تستنكر ممارسات إسرائيل تجاه أعضائها

كتب : أ ش أ الجمعة 27-09-2013 23:18

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداءات السلطات الإسرائيلية على المصورين الصحفيين في بيت لحم ورام الله وقطاع غزة، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لاستهداف الصحفيين.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها مساء اليوم، أنها سترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل وتلاحقها داخل كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط عليها لوقف ممارساتها القمعية بحق وسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدة أنه من المؤكد أن تستهدف إسرائيل الصحفيين وتتعمد إطلاق النار عليهم، موضحة أن استهداف المصورين الذين يغطون مسيرات سلمية يؤكد النوايا الإسرائيلية في التغطية على جرائم جنودها بحق المدنيين العزل.

وطالبت النقابة مختلف المؤسسات الدولية التي تعنى بحماية الصحفيين، بفتح تحقيق في اعتداءات جنود الجيش الإسرائيلي على الصحفيين والمصورين العاملين في الميدان، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة هذه الاعتداءات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت اليوم عددا من الصحفيين والمصورين الذين عملوا على تغطية فعاليات وأحداث مختلف المحافظات المنددة بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وهم يقومون بعملهم ودورهم في تغطية الأحداث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية