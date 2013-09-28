"الصحفيين الفلسطينين" تستنكر ممارسات إسرائيل تجاه أعضائها

كتب : أ ش أ الجمعة 27-09-2013 23:18

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداءات السلطات الإسرائيلية على المصورين الصحفيين في بيت لحم ورام الله وقطاع غزة، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لاستهداف الصحفيين.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها مساء اليوم، أنها سترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل وتلاحقها داخل كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط عليها لوقف ممارساتها القمعية بحق وسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدة أنه من المؤكد أن تستهدف إسرائيل الصحفيين وتتعمد إطلاق النار عليهم، موضحة أن استهداف المصورين الذين يغطون مسيرات سلمية يؤكد النوايا الإسرائيلية في التغطية على جرائم جنودها بحق المدنيين العزل.

وطالبت النقابة مختلف المؤسسات الدولية التي تعنى بحماية الصحفيين، بفتح تحقيق في اعتداءات جنود الجيش الإسرائيلي على الصحفيين والمصورين العاملين في الميدان، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة هذه الاعتداءات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت اليوم عددا من الصحفيين والمصورين الذين عملوا على تغطية فعاليات وأحداث مختلف المحافظات المنددة بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وهم يقومون بعملهم ودورهم في تغطية الأحداث.