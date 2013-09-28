محافظة الدقهلية تنظم مسابقة لتوظيف ما يقرب من 2500 معاقا

التقى المهندس عمر الشوادفى- محافظ الدقهلية- اليوم (الجمعة) بالدكتورة هالة عبد الخالق- مديرة المجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء- ووفد من أعضاء المجلس، للإعلان عن تنظيم مسابقة لتوظيف ما يقرب من 2500 معاق، يتم التقدم لها بالوحدات المحلية وجارى التنسيق حالياً بشأنها مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة.

وحضر اللقاء اللواء أحمد صالح الإدكاوى-السكرتير العام للمحافظة- واللواء أحمد الخميسى-السكرتير العام المساعد- ووكلاء وزارات الشئون الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والشباب بالمحافظة، وكذا عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى التنمية البشرية وإدارة خدمة متحدى الإعاقة بها، وممثلين لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال بنطاق المحافظة.

وتناول المحافظ خلال اللقاء مناقشة واستعراض سبل التعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بهدف تقديم الخدمات المختلفة والرعاية والتنمية وتنمية المهارات لمتحدى الإعاقة، لدمجهم فى المجتمع؛ وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع أجهزة المحافظة المختلفة عن طريق فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالدقهلية.

وتناول اللقاء مناقشة إنشاء مركز تشخيصى متكامل بمديرية الصحة بالمحافظة لمتحدى الإعاقة، مع التأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها تولى اهتماماً بالغاً بأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة (متحدى الإعاقة)، وتحرص دوماً على تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لهم سواءً فى صورة مساعدات اجتماعية ومالية وتقديم أجهزة تعويضية- من خلال مساهمات رجال الأعمال والمتبرعين من أهل الخير- بالإضافة إلى الرعاية الصحية من خلال التعاون مع قطاع الصحة والتأمين الصحى والمراكز الجامعية الطبية بجامعة المنصورة.

وأشار المحافظ أنه خلال العامين الماضيين تم تعيين ما يقرب من 3 آلاف معاق بالوظائف الحكومية بقطاعات المرافق والخدمات المختلفة على أرض المحافظة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.