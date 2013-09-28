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غدا ..عودة حركة القطارات "جزئياً" بين الإسكندرية - بنها وأسوان-وقنا

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غدا ..عودة حركة القطارات "جزئياً" بين الإسكندرية - بنها وأسوان-وقنا غدا ..عودة حركة القطارات "جزئياً" بين الإسكندرية - بنها وأسوان-وقنا

تعود غدا السبت قطارات الوجهين القبلى والبحرى بشكل جزئى بعد أن وافقت الجهات الأمنية على إعادة تشغيلها فى المسافة بين الإسكندرية وبنها، وبين أسوان وقنا، بحيث يتم تشغيل عدد محدود من القطارات المميزة فى هذه المسافات من أجل إحكام السيطرة عليها.

وقال المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بجميع رحلات القطارات التى ستتحرك من غد السبت، وتكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين الركاب ومواجهة أى أعمال إرهابية محتملة.

وأضاف زكريا أنه تم الاتفاق مع الجهات الأمنية على تشغيل 10 قطارات بين الإسكندرية وبنها بحيث يتحرك يوميا 5 قطارات ذهاب ومثلهم عودة، على أن تبدأ أولى الرحلات الساعة 7.20 صباحا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على البدء فى تشغيل 4 قطارات على الخط القبلى بين أسوان وقنا كمرحلة تجريبية ذهاب وعودة، على أن تبدأ أولى الرحلات الساعة 9 صباحا.

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