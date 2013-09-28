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"بيوت الشباب بالإسماعيلية" تقترح تفويض وزير الشباب فى صيانة البيوت

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"بيوت الشباب بالإسماعيلية" تقترح تفويض وزير الشباب فى صيانة البيوت "بيوت الشباب بالإسماعيلية" تقترح تفويض وزير الشباب فى صيانة البيوت

اقترحت سحر حامد محمد، عضو الجمعية العمومية لبيوت الشباب بمحافظة الإسماعيلية، خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم (الجمعة)، تفويض خالد عبد العزيز، وزير الشباب، فى إسناد صيانة وتطوير بيوت الشباب الجاهزة للطرح، بالأمر المباشر وعرض الخطاب الوارد من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بشأن ما تم من تعاون بين وزارة الشباب وجهاز المخابرات العامة، بحضور وزير الشباب لتنفيذ وصيانة وتطوير بيوت الشباب بمدن الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، الغردقة ومرسى مطروح.

يذكر أن الجمعية العمومية لبيوت الشباب انعقدت اليوم بحضور 300 عضو من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات.

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