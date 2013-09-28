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الإسماعيلي يفاوض الداخلية لضم ظهير منتخب الشباب

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الإسماعيلي يفاوض الداخلية لضم ظهير منتخب الشباب الإسماعيلي يفاوض الداخلية لضم ظهير منتخب الشباب

أرسل الإسماعيلي خطابا رسميا إلى نادي الداخلية يطلب فيه ضم ظهير أيسر الفريق الشاب أحمد سمير قبل بداية الموسم الجديد.

ويعد سمير من لاعبي منتخب للشباب المتوج مؤخرا بكأس الأمم الإفريقية في الجزائر تحت قيادة ربيع ياسين، وشارك معه في مونديال تركيا.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "سمير يعد لاعبا من أصحاب الإمكانات العالية، وضمه يأتي في إطار سعينا لبناء فريق جديد للإسماعيلي".

وتابع "سمير يعد اللاعب الأخير الذي نستهدف ضمه خلال فترة الانتقالات، حيث لن يضم النادي أي لاعبين آخرين".

يذكر أن الإسماعيلي في نفس الوقت اقترب من ضم محمد زيكا نجم المقاولون العرب.

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