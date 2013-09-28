مواجهة المونديال - هل يقتحم حسام عاشور تشكيل برادلي الأساسي

حسام عاشور لاعب إرتكاز الأهلي واحد من أبرز اللاعبين الذين لم ينالوا من الحظ كثيرا مع منتخب الفراعنة منذ أن بدأ المشاركة مع فريقه أساسيا عام 2004 بعد التصعيد من فريق الشباب.

وفي ظل وجود حسام غالي وحسني عبد ربه ومحمد النني هل يتمكن حسام عاشور من اقتحام تشكيلة برادلي الأساسية أمام غانا في المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم.

ويستعرض FilGoal.com مشوار حسام عاشور وما قد يجعل له دورا في مباراة غانا المقبلة.

- صعده جوزيه للفريق الأول في عمر الـ18 وجعل له دورا مع الفريق على الرغم من تألق محمد شوقي وحسن مصطفى وقتها وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق أغلب الـ9 سنوات الماضية وفاز مع الفريق بأكثر من 20 بطولة محلية وقارية.

- يستدعاه برادلي بانتظام لمعسكرات المنتخب منذ أن تولى مهمة تدريب الفراعنة خلفا لحسن شحاتة الذي لم يكن مقتنعا بضمه للفريق.

- عاشور ليست له أهداف دولية مع المنتخب خلال مشاركاته الـ11 مع الفراعنة.

- شارك مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم في مباراتي موزمبيق وزيمبابوي خارج الأرض وعوض غياب حسام غالي ثم حسني عبد ربه بسبب الإصابة.

- دوره في الملعب دفاعي بحت وقد يدفع به برادلي في مباراة كوماسي في حال قرر اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب.