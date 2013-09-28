بني ياس يواصل مطاردة الأهلي برباعية في شباك دبي

حقق بني ياس فوزا مهما على دبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي ليواصل مطاردته لأهلي دبي في صدارة المسابقة.

وتقدم الأرجنتيني فارينا هدف التقدم لبني ياس في الدقيقة 12 الذي تابع تسديدة ارتدت من العارضة قبل أن يضيف التشيلي مونوز الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط ذاته وأضاف علي الظاهري مدافع دبي الهدف الثالث لبني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60.

وقلص فيصل بن عقيل النتيجة لصالح دبي في الدقيقة 68 قبل أن يختتم مارسيلينيو أهداف المباراة في الدقيقة 79 بالهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بني ياس إلى 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي متصدر جدول الترتيب الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته الـ3.