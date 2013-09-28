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روحاني: هناك تغيير إيجابي في خطاب الرئيس الأمريكى

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روحاني: هناك تغيير إيجابي في خطاب الرئيس الأمريكى روحاني: هناك تغيير إيجابي في خطاب الرئيس الأمريكى

الرئيس الايرانى

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ، أن هناك تغييراً إيجابياً في نبرة الخطاب الذي ألقاه نظيره الأمريكي بارك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وقال روحاني في تصريحه الذي نقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية – خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الجمعة في نيويورك – “علينا اعتبار نبرة خطاب بعض المسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوي ، فضلاً عن تغيير نبرة خطاب الرئيس الأمريكي ، بمثابة خطوة إيجابية على طريق حل القضايا العالقة بين إيران والغرب”.

ورداً على سؤال حول ماهية الخطوات التي اتخذها لعقد الإجتماع الثتائي بينه وبين أوباما ، قال روحاني ” قد تم إعداد أجندة أولية لاجتماع بيني وبين أوباما، حيث أبدى الجانب الأمريكي استعداداً لهذا الاجتماع ، ونحن ليس لدينا أية مشكلة لعقده، ولكن لم يكن هناك الوقت الكافي لبحث تفاصيل تنظيم مثل هذا الاجتماع”.

وأضاف روحاني “بعد مرور 35 عاماً من توتر في العلاقات بين البلدين، يرغب كلا الجانبين في عقد اجتماعاً مهماً في ظل الأجواء الجديدة الحالية، التي تغيرت تماماً عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران “، مشيراً إلى أن جميع المسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى أكدوا خلال الاجتماع على أن الانتخابات الرئاسية كانت نقطة تحول هيأت أجواء جديدة لتأسيس علاقات أفضل”.
> وتابع روحاني “واثقون من نتائج الخطوة الأولى التي اتخذناها بإجراء الزيارة، وعقد لقاء مع مجموعة (5+ 1) على مستوى الوزراء، وينبغي اتخاذ خطوات بطريقة محسوبة ودقيقة، وهدفنا هو المصلحة المشتركة للبلدين فضلاً عن تسوية المشاكل وبناء الثقة بين البلدين والحكومتين”.
> أ ش أ

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