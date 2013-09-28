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النيابة تخلي سبيل الطالب المتهم بتوزيع منشورات ضد الجيش بالمدرسة

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النيابة تخلي سبيل الطالب المتهم بتوزيع منشورات ضد الجيش بالمدرسة النيابة تخلي سبيل الطالب المتهم بتوزيع منشورات ضد الجيش بالمدرسة

ارشيفية

قررت نيابة البرلس مساء اليوم الجمعة اخلاء سبيل يحى مصطفى عفيفى 14سنة الطالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة سيدى فتح ببلطيم والمتهم بتوزيع منشورات ضد الجيش والشرطة داخل المدرسة .
> وكان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ تلقى بلاغا من مأمور مركز البرلس ،يفيد بأن مدير مدرسة سيدى فتح الاعدادية ببلطيم ، أبلغه أن يحيى مصطفى عفيفى طالب بالصف الثاني الإعدادي يوزيع منشورات ضد الجيش والشرطة داخل المدرسة .

والقت مباحث البرلس القبض على الطالب نجل القيادى الأخوانى مصطفى عفيفى الغريب الغير متواجد ببلطيم لوجود قرار نيابة بضبطه و تحرر المحضر  رقم3584إداري مركز البرلس وبالعرض على النيابة اخلت سبيل الطالب لصغر سنه. .

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