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الكويت تشيد بتعامل أوزبكستان مع تقارير حقوق الإنسان

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الكويت تشيد بتعامل أوزبكستان مع تقارير حقوق الإنسان الكويت تشيد بتعامل أوزبكستان مع تقارير حقوق الإنسان
جنيف ـ كونا: أشادت الكويت بتعاون جمهورية أوزبكستان مع مجلس حقوق الانسان من خلال اتخاذ الإجراءات الملائمة ما يؤكد رغبتها في التعامل الإيجابي. وقال الملحق الديبلوماسي بوفد الكويت الدائم في الأمم المتحدة أمام الدورة الـ 24 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشار عبدالله المويزري «ان اوزبكستان قدمت عدة تقارير منذ الاستعراض الاول لملف حقوق الانسان فيها الى لجان المجلس كالقضاء على التمييز العنصري والتعذيب ولجنة حقوق الطفل والى اللجنة المعنية بحقوق الانسان».

وأشار الى «وضوح رغبة أوزبكستان الجادة في تنفيذ عدد أكبر من التوصيات، حيث أقرت برنامجا حكوميا من أجل (عام الرفاه والازدهار) كما اتخذت حاليا تدابير تهدف الى تعزيز الاستقرار والأمن للمجتمع المدني وأدخلت إصلاحات اقتصادية لضمان القدرة التنافسية».

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