ماثيو تولر: 2000 جامعة وكلية متاحة للطلبة في أمريكا

ثامر السليم

اعتبر السفير الأميركي ماثيو تولر أن هناك اختيارات متعددة للطلبة تدفعهم للدراسة في الولايات المتحدة الاميركية، اذ ان هناك اكثر من 2000 جامعة وكلية يمكن للطلبة الاختيار منها، كما انها تعتبر فرصة لكي يقدم المشاركون فكرة عن الدراسة والنظام المتبع في الولايات المتحدة، كما انها فرصة للطلبة وأولياء أمورهم للحضور والتعرف اكثر على هذه الأمور بشكل أوضح.

وأضاف تولر خلال جولته في المعرض الذي نظمته المجموعة الاميركية للتربية والتعليم في فندق مارينا امس الاول للترويج للجامعات والكليات الاميركية، ان ما نراه حاليا هو وجود الكثير من الطلبة يودون التعرف على الأمور الدراسية في الولايات المتحدة الأميركية، ونفتخر بتقديم افضل الجامعات خلال هذا المعرض، اضافة الى ذلك هناك تنوع في الجامعات المشاركة والتي يمكن للطلبة الاختيار من بينها، فهناك جامعات وكليات صغيرة تتبع نظاما معينا وهناك جامعات وكليات كبيرة على مستوى الدولة، وهذا الامر جيد ويناسب مختلف رغبات الطلبة.

وقال ان هناك في السفارة الاميركية في الكويت مكتبا للخدمات الطلابية، يمكن لأي طالب او ولي امر يرغب في التعرف على مختلف الأمور الدراسية التوجه لهذا المكتب لمناقشة هذه الأمور.

وعن مصادر المعرفة حول الدراسة في الولايات المتحدة وكيفية التأثير على الطلبة لاختيار الجامعات الاميركية للدراسة قال تولر ان لديهم مصادر معرفة كثيرة حول هذا الامر، واهم وابرز هذه المصادر هم الطلبة الكويتيون الذين درسوا في الولايات المتحدة، اذ يمكنهم إخبار أصدقائهم وعائلاتهم حول الدراسة هناك، وهذا يعتبر افضل مصدر ملموس للطلبة لاختيار الدراسة في الولايات المتحدة الاميركية.