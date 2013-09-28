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ليبيا: بصدد تأسيس قطاع السياحة وجعله من القطاعات الداعمة للاقتصاد

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ليبيا: بصدد تأسيس قطاع السياحة وجعله من القطاعات الداعمة للاقتصاد ليبيا: بصدد تأسيس قطاع السياحة وجعله من القطاعات الداعمة للاقتصاد

قالت وزيرة السياحة الليبية إكرام باش إمام، إن الوزارة بصدد تأسيس القطاع، وتنميته وجعله من القطاعات الداعمة للاقتصاد الليبى، بعد أن كان مغيباً فى عهد النظام السابق.

يذكر أن ليبيا احتفلت اليوم إلى جانب دول العالم باليوم العالمى للسياحة تحت شعار" السياحة والمياه"، وتعتبر ليبيا واحدة من الدول التى تزخر بموارد سياحية ثرية، ومخزون حضارى مهم، غير أنها تعانى من عدة مشاكل.

وأضافت باش إمام، أن الوزارة بصدد تنمية القدرات البشرية من خلال تدريب 169 موظفا فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى العمل على المشاركة فى أبرز التظاهرات الدولية للسياحة.

من جهته أشار رئيس جمعية أصدقاء الصحراء الليبية للسياحة المنتصر مفتاح، إلى أن قطاع السياحة يعانى من المركزية، وعدم وجود كفاءات متخصصة فى المجال، مشددا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى رقى السياحة الليبية.

ورأى رئيس مجلس إدارة جمعية السياحة الجديدة عصام الطابونى، أن الترويج للسياحة الليبية فى الوقت الحالى غير ممكن؛ بسبب الظروف الأمنية التى تعانى منها البلاد، وأوضح الطابونى، أنه يجب تشجيع السياحة الداخلية ودعم المهرجانات السياحية التراثية والحضارية.

يشار إلى أن ليبيا تترأس حاليا لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

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