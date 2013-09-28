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رئيس مايكروسوفت يودع موظفى الشركة قبل التقاعد

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رئيس مايكروسوفت يودع موظفى الشركة قبل التقاعد رئيس مايكروسوفت يودع موظفى الشركة قبل التقاعد

وجه الرئيس التنفيذى لمجموعة برمجيات الكمبيوتر العملاقة مايكروسوفت ستيف بالمر، وداعا مؤثرا للغاية إلى زملائه خلال اجتماع سنوى للموظفين فى الشركة قبل تقاعده.

وقال بالمر الذى يعتزم ترك الشركة العام الحالى خلال الاجتماع الذى أقيم فى ملعب لكرة السلة بمدينة سياتل وبحضور 13 ألف عامل أن مايكروسوفت ستظل فى طريق الابتكار.

ووفقا لموقع أخبار التكنولوجيا "زد دى نت" فإن بالمر قال "لدينا شركة عظيمة منذ سنوات وسنظل شركة عظيمة لسنوات عديدة قادمة".

أما موقع "ذا فيرج دوت كوم" فنقل عن بالمر القول "أنتم تعملون لأعظم شركة فى العالم.. سنقدم الشىء التالى الكبير .. سنغير العالم مرة أخرى".

ويبدو أن تصريحات بالمر تمثل ردا على انتقادات وجهت إلى فترة رئاسته لشركة مايكروسوفت، حيث تراجعت مكانتها فى صناعة الكمبيوتر لصالح "آبل" و"جوجل" مع ظهور أجيال جديدة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحى والهاتف الذكى.

يذكر أن بالمر يبلغ من العمر 57 عاما وتولى رئاسة مايكروسوفت خلفا لمؤسسها بيل جيتس فى يناير 2000. وتبلغ ثروته الشخصية حوالى 18 مليار دولار. وفى أبريل الماضى أعلنت الشركة أنه سيتقاعد خلال العام الحالى.

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مصر 365