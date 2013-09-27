"تعليم" الغربية تزيل سور مدرسة بناه بلطجية بهدف بناء أكشاك

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي الجمعة 27-09-2013 21:23

أكدت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنها أصدرت قرارا لقسم التخطيط بالمديرية بمخاطبة شرطة المرافق لإزالة سور مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا، الذي قام ببنائه البلطجية لبناء أكشاك.

أوضحت خضر أن البلطجية قاموا ببناء سور حول أرض المدرسة بهدف بناء أكشاك عليها لبيع الحلوى والمواد الغذائية، ما دفع المديرية لمخاطبة شرطة المرافق لإزالة السور والتعديات التي قام بها البلطجية على المدرسة، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا، لإزالة السور.

وبينت أن المدرسة مملوكة للتربية والتعليم بموجب قرار نزع ملكية للمنفعة العامة بقرار رقم 220 تربية وتعليم لسنة 2011.